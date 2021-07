Inchiesta della Dda, Coletta: "Latina torna alla ribalta nazionale, ma merita di essere raccontata per altro"

Dopo l'inchiesta della Dda sullo scambio elettorale politico mafioso che vede indagato l'eurodeputato della Lega Matteo Adinolfi e che ha portato all'arresto dell'imprenditore Raffaele Del Prete e del suo collaboratore Emanuele Forzan, interviene anche il sindaco di Latina Damiano Coletta che in un post pubblicato sul suo profilo Facebook commenta la vicenda: "Purtroppo oggi Latina - dichiara - torna sulla ribalta nazionale per un'inchiesta giudiziaria su un presunto voto di scambio politico-mafioso risalente alla campagna elettorale del 2016. Non entro nel merito, non l'ho mai fatto e non lo farò nemmeno ora, avendo come sempre il massimo rispetto nei confronti degli inquirenti e degli indagati".

"Da sindaco però - aggiunge Coletta - sento il dovere di dire una cosa in difesa della nostra città: Latina e i latinensi meritano di essere raccontati per i loro straordinari talenti, per la bellezza del territorio, per il futuro che li attende, e non per le inchieste giudiziarie. È questa la motivazione che mi spinge ad andare avanti, consapevole che la strada imboccata è quella giusta. Abbiamo giocato il primo tempo di questa partita e Latina è già cambiata. Continuerà a farlo perché c'è tanto di bello da fare e da raccontare. Ora siamo pronti per il secondo tempo".