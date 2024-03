Carcere di via Aspromonte: sovraffollato, con pochi spazi e personale penitenziario insufficiente

Doppia visita in altrettante carcere del Lazio nella giornata di ieri da parte di una delegazione dell’USPP composta dal presidente Giuseppe Moretti, dal vice presidente Francesco Laura, dal segretario regionale Daniele Nicastrini, dai segretari territoriali Anna Nigro per Velletri, Angelo Privato per le case circondariali di Velletri e Latina.

Il sopraluogo ha confermato la persistenza di problemi denunciati da tempo ed in particolare: un sovraffollamento detenuti superiore oltre il 130% per entrambe le strutture ed una carenza di personale: per quanto riguarda la sede di Latina l’organico in forza è di 117 unità rispetto ai 132 previsti (10%), situazione alla quale si riesce con difficoltà a sopperire ricorrendo ai doppi turni.

Presso la struttura di via Aspromonte la delegazione è stata accolta dalla direttrice e dal comandante di reparto, poi accompagnata da loro ha visitato l’interno della struttura penitenziaria dove ha riscontrato una situazione di buona convivenza, anche se con problemi rispetto alla programmazione dei turni e all'impiego dei sovrintendenti, ma in generale criticità piuttosto derivanti dalla tipologia della struttura che non ha spazi neanche per postazioni di servizio, in alcuni casi totalmente assenti, rendendo non tutti gli ambienti lavorativi salubri. In ragione di quanto rilevato si provvederà a relazionare gli uffici competenti per l'adozione dei correttivi necessari al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli agenti.