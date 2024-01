Trovato sanguinante in strada: ferito alla testa con una bottiglia durante un tentativo di rapina

E' rimasto sanguinante a terra, ferito alla testa per i colpi ricevuti. Così lo hanno trovato gli agenti della polizia intervenuti in via Giulio Cesare, a Latina, dove alcuni passanti avevano segnalato un'aggressione. La vittima è un giovane straniero, che ha riferito agli agenti di essere stato avvicinato e accerchiato da altri due uomini tunisini. Uno dei due gli ha sfliato il cellulare dalla tasca per consegnarlo al complice e a quel punto il giovane, accortosi di essere stato derubato, ha cercato di recuperare il suo telefono ed è stato picchiato.

Uno degli aggressori lo ha colpito alla testa con una bottiglia di vetro facendolo cadere e poi, una volta a terra, ha continuato a colpirlo con calci e pugni fino a quando entrambi i malviventi si sono dileguati. Il giovane straniero, che non ha mai perso di vista i rapinatori, è riuscito a indicare ai poliziotti la loro via di fuga e l'equipaggio della volante si è messo all'inseguimento.

I due sono stati bloccati poco dopo mentre scappavano a piedi e arrestati per tentata rapina e lesioni personali. Entrambi avevano precedenti di polizia e sono stati trasferiti in carcere in attesa del giudizio di convalida.