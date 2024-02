Cercano di occupare un alloggio popolare forzando la porta con un piede di porco

Erano armati di grimaldelli e probabilmente stavano per forzare la porta di un appartamento dell’Ater a Latina per occuparlo abusivamente. Li hanno fermati i carabinieri della stazione di Borgo Podgora: si tratta di un 53enne residente a Qualiano in provincia di Napoli di fatto domiciliato a Formia e di un 35enne anche lui domiciliato a Formia.

Venerdì pomeriggio i due, probabilmente al fine di occupare un alloggio popolare, sono stati sorpresi mentre, con l’utilizzo di un piede di porco, stavano danneggiando la porta blindata dell’ingresso non riuscendo nel loro intento proprio per l’arrivo dei militari dell’Arma. L’alloggio in questione, risulta sottoposto a sequestro dalla Questura nel contesto di un procedimento penale della Procura.

Gli uomini, entrambi colpiti da precedenti di polizia e sottoposti all’obbligo di soggiorno nel comune di Formia, sono stati denunciati a piede libero per violazione dei sigilli, danneggiamento e possesso ingiustificato di grimaldelli.