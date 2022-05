Tenta di gettarsi da un palazzo, raggiunto e salvato dagli uomini della Volante

Ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal cornicione di un edificio a Latina scalo ma è stato salvato dagli agenti della Squadra volante.

E’ accaduto questa mattina quando alla sala operativa della Questura è arrivata la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza di un uomo sul cornicione di un terrazzo del palazzo di fronte. Sul posto sono immediatamente due pattuglie che hanno verificato la fondatezza della segnalazione: c’era una persona sul tetto del palazzo con evidenti intenti suicidi. Vista l’impossibilità di riuscire a stabilire un contatto verbale con l’uomo, che non rispondeva alle sollecitazioni né del personale di polizia né degli altri cittadini che nel frattempo si erano affollati sul marciapiede gli uomini della Questura hanno deciso di intervenire salendo sul tetto.

Uno degli agenti è riuscito ad arrivarci utilizzando una porta di accesso non visibile all’uomo e procedendo a carponi per non essere notato, è arrivato alle sue spalle e lo ha afferrato per la cintura facendolo cadere su sé stesso all’interno del terrazzo. Subito dopo è arrivato il personale medico già presente sul posto che, dopo avere sedato l’uomo, lo ha trasportato in ospedale. Poi è stato rintracciato il figlio il quale ha spiegato come il padre aveva già tentato in passato di togliersi la vita e anche in quella occasione era stato salvato

All’origine del gesto disperato un profondo stato depressivo provocato da alcuni recenti lutti in famiglia.