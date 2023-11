Si finge un operatore di Poste italiane e cerca di farsi accreditare 4mila euro

Ha ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che l'ha contatta presentandosi come un operatore di Poste italiane e prospettando rischi di possibili movimento fraudolenti dal suo conto corrente. L'uomo dunque, dopo averne carpito la fiducia, ha inviato la vittima, una donna del capoluogo di 40 anni, a effettuare un versamento di ben 4mila euro su una carta di debito.

A quel punto la donna ha compreso che dall'altra parte del telefono c'era un truffatore che voleva solo sottrarle denaro e così si è rivolta alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi si è presentata alla stazione dei carabinieri di Borgo Podgora e ha denunciato di essere stata raggirata da un uomo. I militari della stazione hanno dunque raccolto tutte le informazioni utili e avviato un'attività investigativa per risalire all'identità del responsabile. Su scala nazionale l'Arma ha avviato da tempo una campagna di informazione per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, sulle numerose tipologie di truffe.