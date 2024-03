Controlli sui terreni: scoperta un'abitazione completamente abusiva

Due denunce da parte dei carabinieri della stazione di Maenza nell'ambito di mirati accertamenti per contrastare irregolarità edilizie. I controlli hanno interessato due diversi terreni che si trovano a Maenza e hanno consentito di scoprire alcune strutture realizzate in modo completamente abusivo.

In particolare i militari hanno denunciato in stato di libertà un 34enne del posto che aveva realizzato un'abitazione sul terreno di sua proprietà ma in assenza del necessario tiolo di concessione. Un'analoga denuncia riguarda poi una donna di 62 anni. Quest'ultima aveva invece fatto costruire nella sua abitazione di residenza una tettoia, anche questa però sprovvista delle autorizzazioni necessarie alla costruzione.