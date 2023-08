Tragedia al supermercato: malore improvviso mentre fa la spesa, muore un uomo

Tragedia nella mattinata di ieri, giovedì 10 agosto, in un supermercato del capoluogo dove un uomo è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso. Inutili si sono rivelati i soccorsi; per il cliente, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Il dramma si è compiuto davanti agli occhi delle altre persone che in quel momento si trovavano all’interno del supermercato Md, in viale Le Corbusier a Latina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo di 65 anni del posto stava facendo la spesa quando improvvisamente si è sentito male.

Scattato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso, ma ogni tentativo di tenerlo in vita si è rivelato vano. Sono intervenuti anche i carabinieri.