Malore sulla scogliera, bagnante soccorso dalla Guardia Costiera

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, giovedì 10 agosto, sul litorale di Formia dove un uomo di 72 anni è stato soccorso dopo aver accusato un malore. Necessario anche l’intervento della Guardia Costiera per aiutare i sanitari del 118 e predisporre poi il trasferimento del bagnante in ospedale.

Da quanto ricostruito, infatti, il 72enne era sulla scogliera antistante il Lido Barracuda quando ha accusato un malore. Durante i soccorsi, però, il personale del 118 intervenuto non riusciva a trasportarlo presso l’ambulanza per sottoporlo alle prime necessarie cure.

Per questo è stato richiesto l’intervento della Guardia Costiera giunta con il battello G.C. A68 che si è avvicinato alla scogliera per prendere a bordo in sicurezza il bagnante quasi privo di sensi, e poi trasportarlo fino al bagnasciuga per il trasferimento in ambulanza al più vicino ospedale.