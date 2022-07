Maltempo, pioggia e forte vento si abbattono sulla provincia: danni e decine di interventi

Il forte vento e il temporale di questa notte hanno lasciato i loro strascichi anche nel territorio pontino. Numerose sono state le segnalazioni giunte al centralino dei vigili del fuoco chiamati ad un super lavoro, anche con la collaborazione delle Protezioni Civili locali, al termine anche di una dura giornata sul fronte incendi.

Come era stato preannunciato dall’allerta meteo per temporali e e vento diramata nella giornata di ieri dalla protezione Civile regionale la straordinaria ondata di maltempo si è abbattuta anche sulla provincia di Latina. Intorno alle 2 della notte tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno, un forte temporale e forti raffiche di vento hanno colpito l’intero territorio, in particolare modo il litorale ma senza risparmiare le aree già interne e la zona dei lepini (come si vede nelle foto con l’intervento della Protezione Civile di Roccagorga per rimuovere rami caduti sulla strada).

Secondo un primo bilancio aggiornato alle 10 di questa mattina ed elaborato dai vigili del fuoco sono state circa 80 le richieste di intervento nella notte che vanno dalla rimozione di alberi caduti in strada o su linee elettriche/telefoniche, alla rimozione di insegne, tende, tettoie e altro materiale pericolante, dai danni d'acqua in genere (come prosciugamenti, infiltrazioni ecc ) agli ascensori bloccati per mancanza di energia elettrica fino agli incidenti stradali.

Nella tarda mattinata risultano ancora una 20 le richieste di intervento Attualmente nella sala operativa del Comando Provinciale di Latina ci sono circa 20 richieste di intervento in attesa.