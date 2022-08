Maltempo: cade un albero sulla Pontina, allagamenti in città

L'improvviso temporale che nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 agosto, ha attraversato Latina ha creato alcuni danni e disagi sul territorio e anche in città e lungo le strade. Lungo la Pontina la caduta di un albero sulla carreggiata ha reso necessario chiudere provvisariamente l'arteria in direzione Terracina, in località Scopeto Madonna Giulia, all'altezza del km 78, nel comune di Latina. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e anche le squadre dell'Anas per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione il prima possibile. La strada è stata riaperta intorno alle 17, dopo le operazioni di messa in sicurezza

Ma sono stati molti i disagi per gli automobilisti che percorrevano la Pontina mentre imperversava il maltempo. Le raffiche di vento e la pioggia forte hanno costretto più di qualcuno ad accostare e a fermarsi lungo la strada.

Su tutto il territorio è stata molta la paura soprattutto dopo la violenta tempesta che si è scatenata la notte di Ferragosto e che ha provocato danni ingenti lungo le strade principali della provincia, negli stabilimenti balneari e nelle strutture private. Nel pomeriggio di oggi però i danni del temporale sembrano decisamente più contenuti, anche se non sono mancati alberi e rami caduti e allagamenti in alcune zone della città di Latina.