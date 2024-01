Botte in casa, aggressioni e minacce con il coltello: i carabinieri arrestano due mariti violenti

Una lite scoppiata nell'abitazione di famiglia. L'uomo impugna un coltello e minaccia la moglie, poi la aggredisce a calci e pugni facendola finire al pronto soccorso. E' quanto accaduto a Terracina, dove i carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 68 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Vittima è appunto la moglie, minacciata con un coltello e poi aggredita.

La donna è finita in ospedale per le cure dovute alle ferite e alle contusioni riportate. Prima ancora però si è rivolta ai carabinieri per denunciare l'accaduto. L'uomo, di nazionalità tunisina, è stato quindi arrestato.

Un altro arresto dei militari dell'Arma è scattato a Sezze per lo stesso reato. Le porte del carcere in questo caso si sono aperte per un 54enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Latina. L'uomo deve infatti scontare due anni di reclusione perché condannato per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza abituale. I fatti commessi a Sezze nel 2020.