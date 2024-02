L'incubo in casa: maltrattamenti e vessazioni alle proprie madri. Le vittime denunciano

Due episodi di maltrattamenti in famiglia scoperti e denunciati in provincia di Latina dai carabinieri, entrambi ai danni di genitori. Nel comune di Aprilia i militari della stazione locale hanno dato esecuzione a una misura dell'allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alle parti offese emessa dal tribunale di Latina. La destinataria è una donna di nazionalità albanese di 22 anni.

Come accertato dalle indagini dei carabinieri, la giovane maltrattava la madre e il compagno di lei con continui comportamenti violenti e vessatori che hanno spinto poi le due vittime a denunciare per mettere fine all'incubo vissuto in casa.

Un altro caso analogo riguarda invece la città di Terracina, dove i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne originario di Priverno. L'uom, già colpito da una misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, è stato sorpreso nell'abitazione della madre 80enne da cui, come prescritto, avrebbe dovuto tenersi lontano a causa di pregressi episodi di maltrattamenti che erano stati denunciati.