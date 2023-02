Marco Pannone, operato il giovane aggredito e picchiato a Londra: “Medici ottimisti”

E’ stato operato di nuovo Marco Pannone, il giovane di Fondi ricoverato da quasi tre mesi a Londra in seguito a una brutale aggressione subita il 2 dicembre scorso all'uscita del pub dove lavorava come barista. Come fanno sapere dalla Pro Loco Fondi Aps che, costantemente in contatto con i genitori del ragazzo, aggiorna sulle sue condizioni, Marco è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico nella giornata di ieri, lunedì 27 febbraio.

“I medici del King's College Hospital di Londra - spiegano dall’associazione - hanno comunicato ai suoi genitori, Enza e Giuseppe, che l'intervento è andato bene trasmettendo ottimismo per le condizioni di Marco. Maggiori dettagli e sviluppi si sapranno nei prossimi giorni, quando si potranno verificare gli effetti dell'operazione che è stata alquanto delicata”.

Marco Pannone è stato aggredito e picchiato davanti al pub di Brixton in cui lavorava nella notte tra il 2 e il 3 dicembre; da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi ed è stato ricoverato in terapia intensiva al King’s College Hospital, ospedale di Londra dove ormai si trova da quasi tre mesi con al suo fianco i genitori.

Intanto a loro e a tutta la famiglia del giovane arriva forte la solidarietà di Fondi e anche di tutta la provincia pontina grazie anche alla stessa Pro Loco impegnata ormai da settimane in una raccolta fondi. Proprio in questi giorni l’associazione ha provveduto a effettuare il nono bonifico di 2.125,00 euro, per una somma totale che è arrivata a 16.555 euro. “Va evidenziato che in questa ulteriore somma di denaro ci sono le offerte date dai bambini e alunni, oltre ai salvadanai di altre attività e i bonifici diretti al conto corrente della Pro Loco: 430,00 euro sono stati raccolti dagli alunni, genitori e insegnanti della Scuola Don Lorenzo Milani di Fondi; 500 euro sono stati invece donati durante la festa di carnevale, sabato 18 e domenica 19 febbraio scorso intitolata ‘Uno per tutti, tutti per Marco’ tenuta nei locali di CandyLand, la ludoteca asilo nido gestita da Daniela di Pinto che ha voluto creato un evento in maschera rivolto ovviamente a tutti i bambini, dove si è amorevolmente pensato di devolvere la metà del ricavato a sostegno della famiglia del concittadino Marco Pannone".

La gara di solidarietà della raccolta di denaro continua anche utilizzando l'Iban intestato all'associazione Pro Loco Fondi Aps IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari.