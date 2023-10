Minacce ai genitori e danneggiamenti per avere i soldi: doppio caso di maltrattamenti in famiglia

Due provvedimenti per altrettanti casi di maltrattamenti in famiglia sono stati emessi dal Tribunale di Velletri nei confronti di un 46enne e di un 34enne, entrambi di Anzio. Le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato Anzio/Nettuno che hanno anche dato esecuzioni alle due misure cautelari.

Nel primo caso l’indagato è accusato di aver minacciato e maltrattato la mamma per avere dei soldi; nei suoi confronti è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi e di contattare in qualsiasi modo la vittima. Nell’ordinanza del gip sono citati, oltre alle continue minacce e vessazioni, anche una serie di danneggiamenti ai mobili dell’abitazione dove i due convivevano e un episodio in cui il 46enne avrebbe percosso l’anziana madre colpendola alle gambe.

Per l’altro indagato, il 34enne, anche lui indagato per maltrattamenti nei confronti dei familiari, sempre con annesse richieste di denaro, il Tribunale oltre a disporre il divieto di avvicinamento ha imposto, come mezzo di prevenzione e controllo, anche il cosiddetto braccialetto elettronico. Il ragazzo, oltre a minacciare i genitori, per dar forza alle sue richieste, ha danneggiato l’auto familiare, alcune finestre di casa e avrebbe intimidito anche i colleghi di lavoro del padre.