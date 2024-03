Chiama l’ex compagna e minaccia di togliersi la vita con i figli: “Vado a schiantarmi con l’auto”

E’ gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna e madre dei suoi figli l’uomo di 47 anni arrestato nei giorni scorsi dalla polizia a Latina.

Un arresto arrivato dopo anni di condotte persecutorie che sono andate avanti durante la convivenza della coppia e dopo la richiesta di aiuto da parte della donna alla sala operativa della Questura. I fatti risalgono allo scorso 29 febbraio quando la vittima ha richiesto l’intervento della polizia terrorizzata dalle minacce ricevuto dell’ex compagno che dopo aver perso i figli a scuola le aveva dichiarato l’intenzione di togliersi la vita, schiantandosi con auto insieme a loro.

Subito sono intervenuti gli agenti della squadra volante che dopo essersi recati nell’appartamento dell’uomo lo hanno trovato in casa insieme ai figli visibilmente provati e con ancora indosso lo zaino di scuola. Presto nella casa è giunta anche la donna che determinata a denunciare l’uomo ha iniziato a raccontare agli investigatori della Squadra Mobile il contesto di minacce e di violenze fisiche e psicologiche creato dal padre dei suoi figli negli anni di convivenza, condotte che l’avevano portata già dal 2017 a porre fine alla relazione e a trasferirsi insieme ai figli minori in casa dei genitori.

La donna ha raccontato inoltre di non aver mai denunciato per paura di eventuali ritorsioni nei confronti suoi e dei figli; in più occasioni infatti sarebbe stata minacciata, anche di morte, dall’uomo che in un’occasione le avrebbe anche puntato un’arma alla testa alla presenza dei figli, provocando nei piccoli uno stato di terrore. La vittima ha ricostruito agli inquirenti anche vari episodi di violenza fisica subita, tra cui uno avvenuto mentre era in attesa del loro secondo figlio.

Nonostante l’allontanamento dalla casa familiare e la fine della relazione, l’uomo non avrebbe però interrotto le condotte persecutorie nei confronti della donna, tempestandola di telefonate whatsapp fino ad arrivare al culmine avvenuto lo scorso 29 febbraio quando nel corso della telefonata registrata dalla donna, le ha proferito la minaccia di togliersi la vita “sbattendo” l’auto in cui si trovava con i figli contro un palo.

“Il contesto delineato dalla vittima, fatto di minacce e prevaricazioni, unitamente agli ultimi fatti documentati attraverso i file audio e le foto mostrate agli inquirenti e riferibili senza dubbio a condotte avvenute nelle 48 ore precedenti alla denuncia della stessa - spiegano dalla Questura -, hanno consentito agli inquirenti di procedere all’arresto dell’uomo, grazie allo strumento dell’arresto in flagranza differita”. L’uomo, a seguito delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno è stato condotto presso la casa circondariale di Latina, in attesa di giudizio di convalida.