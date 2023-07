Era ai domiciliari ma si allontana senza permesso: trovato dai carabinieri

Si era allontanato arbitrariamente e senza autorizzazione dalla sua abitazione, dove era detenuto agli arresti domiciliari. A Minturno i carabinieri del Norm- sezione radiomobile della compagnia di Formia, nel corso di un servizio sul territorio finalizzato alla repressione e prevenzione dei reati, hanno arrestato un 51enne originario di Mondragone, in provincia di Caserta.

L'uomo è accusato di evasione. Nel corso di un accertamento i militari non lo hanno trovato in casa e hanno accertato che si era allontanato senza autorizzazione. Dopo le formalità di rito dunque è stato di nuovo condotto nel suo domicilio in attesa del giudizio per direttissima.