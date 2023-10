Rubano uno scooter alla stazione ferroviaria: nei guai due minorenni

Sono stati sorpresi mentre rubavano uno scooter Piaggio Liberty 125, che era posteggiato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Minturno. Quando i carabinieri della sezione Radiomobile hanno fermato i due minorenni li hanno trovati in possesso di una pinza e di un coltello a farfalla con una lama di 12 centimetri.

I due giovanissimi, alla vista dei militari, hanno cercato di dileguarsi senza però riuscirci e uno dei due ha fornito false generalità per non essere identificato. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà e constualmente, come precisa l'Arma in una nota, sono stati avviati ulteriori approfondimenti per richiedere al questore l'applicazione di idonee misure nei loro confronti previste nel cosiddetto Decreto Caivano, il nuovo pacchetto sicurezza le cui principali misure riguardano la repressione dei fenomeni di delinquenza minorile attraverso percorsi rieducativi e punitivi.