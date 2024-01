Minorenne adesca una coetanea, la perseguita e la violenta per mesi

Ha adescato una ragazzina coetanea, l'ha plagiata e ha usato violenze fische e psicologiche su di lei tanto da indurla in uno stato di profonda sofferenza. Una storia inquietante che arriva da Minturno, su cui hanno fatto luce i carabinieri della stazione locale. I militari hanno stretto il cerchio delle indagini su un 17enne del luogo, ritenuto responsabile non solo di atti persecutori ma anche di violenza sessuale. Nei suoi confronti è scattata una misura cautelare della permanenza in casa emessa dal tribunale per i minorenni di Roma.

Vittima è appunto una coetanea che il giovane aveva preso di mira. Dopo la segnalazione, i militari hanno avviato l'attività investigativa e gli acccertamenti riuscendo a ricostruire quanto accaduto e trovando puntuale riscontro ai racconti della ragazza. Come emerso dalle indagini, il 17enne aveva consumato anche violenze sessuali nei confronti della coetanea e atti persecutori. Episodi andati avanti per diversi mesi. Sul caso, particolarmente delicato, viene mantenuto stretto riserbo.

"L'obbligo della permanenza in casa - spiega l'Arma dei carabinieri in una nota - è una delle misure cautelari previste nei confronti di minori accusati di questo tipo di delitti e può determinare il successo nella prevenzione dei crimini più violenti e attualmente in crescita nei confronti delle donne, anche di minore età. L’invito delle istituzioni, del comando provinciale dei carabinieri di Latina e della compagnia di Formia, è quello di rivolgersi sempre alle autorità sin dal primo momento, in modo che si possano opportunamente concretizzare le misure idonee per contrastare e scardinare questo tipo di crimini".