Tragedia nella notte: malore nel locale, Francesca Testana muore a 26 anni

Tragedia nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto a Latina dove una ragazza di 26 anni è deceduta mentre si trovava in un locale.

Il dramma intorno all’1.30 nel disco pub El Paso di via Missiroli alle porte del capoluogo pontino. Secondo le prime informazioni a disposizione, la giovane Francesca Testana, che era residente ad Aprilia ed era madre di una bambina e di un bambino, è deceduta a seguito di un arresto cardiaco, così come refertato dal personale medico intervenuto sul posto.

Scattato l’allarme lanciato dai presenti, nel locale che si trova a Borgo Piave, e che è anche una pizzeria e una paninoteca, sono giunti i sanitari del 118 ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare, vani si sono rivelati i soccorsi. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri di Latina per effettuare i primi accertamenti e raccogliere le prime testimonianze; a loro sono affidate le indagini sul caso per capire quali siano state le cause che hanno portato al decesso della 26enne.

Da quanto si apprende la ragazza era nel locale, che d'estate organizza serate all'aperto, insieme ad alcuni amici quando ha accusato il malore. Gli stessi amici verranno ascoltati dagli investigatori e da loro potranno arrivare informazioni utili a fare luce sulla tragedia. La salma della 26enne è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che disporrà ora gli accertamenti necessari a chiarire le cause della morte.