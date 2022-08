El Paso annulla la serata dopo la morte di Francesca Testana: “Siamo scioccati"

Non riapre questa sera El Paso dopo la morte di Francesca Tastena, la giovane di 26 anni di Aprilia deceduta in seguito ad un malore mentre stava trascorrendo nel locale di Borgo Piave una serata con gli amici.

Una serata che presto si è trasformata in una dolorosa tragedia a cui i suoi familiari e quanti la conoscevano non riescono a rassegnarsi. E proprio in “rispetto di Francesca e della sua famiglia”, ha comunicato il locale attraverso i suoi canali social, “El Paso Summer annullerà la sua serata” che era in programma oggi, giovedì 18 agosto.

Francesca aveva 26 anni ed era madre di due bambini piccoli; la sua vita si è spezzata troppo presto. “Siamo scioccati per l'accaduto e abbiamo sperato fino all'ultimo che il suo cuore riprendesse a battere. I giovani non devono morire maii! La sofferenza per la perdita di un giovane é immensa, soprattutto se accade in una spensierata serata di divertimento. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Francesca, ai suoi bambini e il suo consorte.

Chiediamo rispetto per la famiglia e per tutto il nostro staff - conclude poi il locale -. Ciao Francesca”.