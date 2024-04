Morti sul lavoro, nel Lazio è Latina la provincia più pericolosa: due vittime in due mesi

Nel primo bimestre del 2024 si contano già nel Lazio ben 11 vittime di incidenti sul lavoro, pur mantenendo la regione la sua posizione in "zona gialla", con un'incidenza di mortalità sul lavoro tra le meno elevate del Paese e comunque al di sotto della media nazionale. A preoccupare però sono i dati provinciali, quelli di Latina in particolare che arriva in zona arancione.

I dati emergono dal nuovo report dell'Osservatorio Sicurezza sul lavoro e ambiente Vega di Mestre. Partendo dal dato regionale, se è vero che il Lazio resta in zona gialla è altrettanto vero che i primi due mesi del 2024 hanno fatto registrare un aumento delle vittime sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell'anno preccedente, con cinque decessi in più. "Speriamo che questo non sia il segnale di un trend di crescita degli infortuni - commenta Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Vega - Per quanto riguarda le singole province, analizzando i dati delle morti rispetto alla popolazione lavorativa, si scopre che Latina fa emergere un rischio di infortunio mortale sul lavoro superiore alla media nazionale (4,7 contro 3,9) ed entra in zona arancione, mentre Roma, con 3,8, è in zona gialla, poco al di sotto dell'incidenza media nazionale".

Nel dettaglio, si evidenzia che se a Latina l'incidenza è pari a 4,7 e a Roma a 3,8, in zona bianca, dunque senza vittime di incidenti sul lavoro, si trovano le altre province di Frosinone, Rieti e Viterbo. Sono 11 i decessi da gennaio a febbraio 2024 (contro i 6 del 2023): 8 quelli rilevati in occasione di lavoro e 3 quelli in itinere. Il più elevato numero di decessi, nove in totale, si è verificato in provincia di Roma. Segue Latina con due vittime. L'ultima lo scorso 25 marzo, nel territorio di Aprilia. Nella zona industriale della città un operaio cinese di 60 anni ha perso la vita cadendo da un capannone.

Roma è in cima alla graduatoria anche per quanto riguarda infortuni mortali in occasione di lavoro, registrando sette vittime. La provincia pontina invece registra un decesso. Non va meglio sul fronte delle denunce complessive per infortunio, che a Roma sono state in totale 4.961, 531 a Latina, 285 a Frosinone, 269 a Viterbo e 182 in provincia di Rieti.