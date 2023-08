Dolore per la morte di Franco Gatto, il 59enne che ha perso la vita in mare da eroe

Quando ha visto quelle bambine in difficoltà in mare non ha esitato a intervenire, un gesto di estrema generosità che lo ha reso un eroe, ma che purtroppo gli è costato la vita. C’è dolore e sconcerto a Latina per la morte di Franco Gatto deceduto ieri sul lungomare di Latina.

Una tragedia che si è compiuta davanti agli occhi dei bagnanti che in quel momento si trovavano sul tratto di spiaggia libera tra il 5° chiosco e Rio Martino e davanti a quelli disperati della moglie.

“La comunità di Latina è profondamente addolorata per la perdita del nostro coraggioso cittadino, Franco Gatto, portato via dal mare per salvare tre bambine rimaste intrappolate tra le onde”: con queste parole l’Amministrazione comunale ha voluto oggi esprimere il proprio cordoglio per una morte tanto nobile quanto dolorosa come quella del 59enne Franco Gatto. “Il suo atto eroico, avvenuto a due passi da Rio Martino, rimarrà per sempre impresso nel cuore della nostra città. Da parte dell’amministrazione comunale tutta le più sentite condoglianze alla famiglia: Latina non dimenticherà il raro spirito di altruismo di Franco, che ha pagato il suo eroico gesto con la vita”.

Secondo quanto ricostruito quando il 59enne si è reso conto che le ragazzine in acqua avevano difficoltà a tornare a riva, non ci ha pensato un secondo ed è subito intervenuto per soccorrerle. La corrente era forte, ma con grande generosità ha tentato comunque di salvarle. Ma poi, forse per il grande sforzo si è sentito male.

Sono intervenuti anche i bagnini per prestare soccorso a lui e anche alle ragazzine. Subito è stato dato l’allarme e sulla spiaggia sono giunti anche i sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Inutile anche l’atterraggio dell’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del reparto forestale e la guardia costiera che ha raccolto le prime testimonianze per ricostruire con esattezza quanto accaduto.