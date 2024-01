Alcol tra i giovanissimi, carabinieri costretti a chiamare i genitori durante i controlli

Ha interessato l’area del sud pontino il servizio di controllo da parte dei carabinieri nel fine settimana appena trascorso con particolare attenzione sopratutto sulla movida. L’attività è stata finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati, riguardo soprattutto a quelli contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Posti di blocco nelle strade

Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio. In totale sono state controllate 137 persone, di cui 25 gravati da precedenti di polizia, e 86 auto; sono state elevate 10 sanzioni per violazioni al codice della strada (guida senza patente, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, guida sotto l’influenza di droga e guida senza copertura assicurativa). Infine sono state segnalate all’autorità amministrativa 5 persone per uso di sostanze stupefacenti.

Movida e controlli nei locali

Osservate speciali nel fine settimana del 27 e 28 gennaio soprattutto le zone della movida; a Formia e Gaeta due locali son stati sanzionati amministrativamente per aver organizzato un intrattenimento musicale senza le previste autorizzazioni. In totale son stati 5 gli esercizi pubblici controllati.

Alcol tra i giovanissimi

Particolare è stata l’attenzione dei carabinieri anche al rispetto delle normative che regolano lo svolgimento di eventi musicali, che attraggono tantissimi cittadini, soprattutto tra i più giovani, quando, commentano dall’Arma, “una serata goliardica può avere negativi epiloghi”. In questo contesto diversi i genitori che sono stati chiamati affinché gli fossero riconsegnati i figli minorenni trovati a fare uso di bevande alcoliche e a fumare sigarette, nonostante fossero poco più che quattordicenni. “Questa importante tematica - concedono dall’Arma - sarà oggetto di confronto all’interno del progetto di legalità promosso dal Comando provinciale di Latina e dai carabinieri della Compagnia di Formia con gli incontri nelle scuole dove ai più giovani verranno illustrati i rischi conseguenti all’abuso di sostanze alcoliche e tabacco”.