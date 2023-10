Stretta sulla movida: nuovi controlli in centro e nelle zone più frequentate dai giovani

Resta un’osservata speciale la movida nel territorio di Latina come anche in altre zone della provincia. Nel fine settimana, infatti, dai carabinieri pontini sono stati messi in campo diversi servizi che hanno portato a importanti risultati.

I controlli a Latina

Nel capoluogo l’attenzione dei militari della locale Compagnia resta alta sia sule aree del centro città che in quelle notoriamente luoghi di aggregazione giovanile proprio con l’obiettivo, spiegano dall’Arma, di “prevenire fenomeni delittuosi” e per “reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti”.

In particolare nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 ottobre sono state presidiate le aree del parco Falcone Borsellino, di piazza del Popolo, piazza San Marco e la zona dei pub. Nel corso delle attività di controllo agli esercizi commerciali in centro, per verificare il rispetto della normativa relativa alla somministrazione al pubblico di bevande alcooliche con particolare attenzione al divieto di vendita di alcolici ai minori, è stato sanzionato un locale per “mancanza dei previsti apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico”.

In totale sono state identificate durante il fine settimana 57 persone e sottoposti a controllo 31 autoveicoli; sono state contestate 20 violazioni al codice della strada e ritirate 4 patenti; un’auto è stata sottoposta a sequestro.

I controlli nel sud pontino

E un analogo servizio, finalizzato proprio a controllare le zone della cosiddetta “movida”, è stato effettuato anche nel sud pontino dai militari della Compagnia di Formia. Nel corso del servizio sono stati controllati 46 veicoli e sottoposte a verifica 82 persone. E’ stata elevata una contravvenzione per quasi 2mila euro nei confronti del proprietario di un mezzo in circolazione nonostante fosse sottoposto a sequestro amministrativo. I militari hanno anche controllato 15 persone con precedenti mentre cinque sono quelle trovate in possesso di hashish e cocaina per uso personale.