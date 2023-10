Violenza sessuale e botte alla ex moglie: la donna chiede aiuto dalla finestra e arriva la polizia

Si è affacciata alla finestra di casa gridando e chiedendo aiuto. I poliziotti, saliti in casa, hanno trovato la giovane con un ematoma sul visto, mentre l'ex marito, con il quale momentaneamente condivideva ancora l'appartamento, si era chiuso in bagno. È accaduto a Nettuno, in una zona centrale della cittadina, dove gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un 43enne, accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

La donna ha raccontato infatti agli agenti di essere stata vittima di un abuso. L'ex coniuge voleva avere un rapporto con lei e di fronte alle sue resistenze l'ha picchiata. Dopo tutti gli accertamenti e dopo aver acquisito i certificati medici e raccolto la denuncia della vittima, i poliziotti hanno proceduto all'arresto. La procura di Velletri ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto e l'applicazione della custodia cautelare in carcere per il 43enne.