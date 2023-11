Guerra tra vicini, nessun atto persecutorio: provvedimento revocato

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ha revocato il provvedimento che sanciva a carico di due coniugi di Norma il divieto di avvicinamento al titolare dell’azienda edile limitrofa alla loro abitazione.

Marito e moglie erano accusati di atti persecutori e lesioni personali per avere più volte insultato e minacciato con frasi anche a sfondo razziale e anche spintonato in una occasione il proprietario della ditta che a sua volta era stato oggetto di una denuncia da parte loro. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia i due, assistiti dall’avvocato Amleto Coronella, avevano raccontato di essere loro le vittime visto che erano costretti a subire quotidianamente il rumore e le polveri provocati dai mezzi edili in transito vicino alla loro casa, confinante con la sede del cantiere. Sciogliendo la riserva il gip ha accolto la richiesta del difensore della coppia e ha revocato la misura cautelare a carico di entrambi i coniugi.