Omicidio di Marcos Schinco nel carcere di Velletri, il caso in Parlamento: interrogazione di Ilaria Cucchi

Sull'omicidio del detenuto Marcos Schinco, residente da tempo a Latina, ucciso nel carcere di Velletri, è già pronta un'interrogazione al ministro della giustizia Carlo Nordio per chiarire quando accaduto. Come riporta Roma Today, a presentarla è stata la senatrice del gruppo misto-Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Dell'omicidio è stato accusato Federico Brunetti, detenuto che soffre di disturbi psichiatrici e che non avebbe dovuto trovarsi in un penitenziario bensì in una rems, struttura per persone con disagi mentali.

"Quanto accaduto nel carcere di Velletri è un fatto di una gravità inaudita che non dovrebbe avvenire in nessun paese civile. Chi ha gravi forme di disagio non può essere trattato alla stessa stregua degli altri detenuti, e non può condividere una cella con altre persone. A Velletri qualcosa non ha funzionato", ha spiegato Cucchi.

A giudizio della senatrice "questo episodio, che purtroppo non è isolato, certifica quanto andiamo denunciando ormai da anni. Per i reclusi con gravi problemi psichici servono strutture idonee come le rems per un percorso di cura che ovviamente non può essere compatibile con la detenzione. Il carcere deve essere un luogo di riabilitazione per una nuova vita, invece ora è solo punizione e morte. Una sconfitta assoluta per lo Stato e per le Istituzioni tutte", conclude Cucchi che nell'interrogazione chiede se il Ministro in indirizzo "sia a conoscenza di quanto esposto e se non voglia prendere provvedimenti, per quanto di competenza, per garantire i diritti umani fondamentali anche negli istituti carcerari" e in quale modo "intenda intervenire al fine di ovviare al problema della carenza di REMS, per garantire a tutti i detenuti le giuste cure e dare esecuzione a una legge dello Stato".