Marco Gianni ucciso a Sabaudia: chi era la vittima

E’ stato ucciso da due colpi esplosi da un fucile nella sua stessa azienda, che gestiva insieme alla famiglia. Marco Gianni, 31enne, è morto sul colpo, con un proiettile che lo ha colpito alla testa, sparato alle spalle.

L’allarme è arrivato ieri, giovedì 13 aprile, intorno alle 17,30 e la notizia si è rapidamente diffusa a Sabaudia e nella frazione di Borgo San Donato dove il 31enne era molto conosciuto. Non solo era il titolare di un’azienda florovivaistica della zona, ma era anche uno sportivo e allenava la squadra femminile di pallamano di Pontinia. Proprio la società nella serata di ieri, venuta a conoscenza della tragedia, ha voluto ricordare Marco e unirsi al dolore dei suoi familiari e degli amici.

“La società Pallamano Pontinia si stringe intorno al dolore della famiglia di Marco Gianni, nostro tesserato e assistente allenatore della squadra” si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook. “Siamo addolorati nell’aver appreso questa terribile notizia, per me e per tutti – dichiara Mauro Bianchi, presidente della squadra di Pontinia – era un fratello, era il fratello e l’amico di tutti. Ci vogliamo stringere intorno al dolore della mamma, della sua famiglia e dei suoi amici. Marco – aggiunge – era una persona speciale, che aveva una forte passione per la pallamano ed era molto legato a tutti noi da anni. Un ragazzo vicino alla mia famiglia, a tutti noi del club, sempre disponibile, un vero amico sul quale poter sempre contare”.

Un segno di lutto compare anche sulla pagina social della Polisportiva Gaeta 1931 di pallamano, in cui Marco Gianni giocava, accompagnato da un messaggio di cordoglio: "Abbiamo appena appreso con sconcerto la tremenda, incredibile, inaccettabile notizia dell'omicidio del nostro atleta handball Marco Gianni, tragicamente scomparso a Sabaudia a soli 31 anni. Non possiamo fare altro che pregare per lui e rivolgere un pensiero commosso e affettuoso ai suoi familiari, ai quali il presidente Mino Ciano e la società tutta porgono le più sentite condoglianze".