Omicidio a Suio, il tribunale del riesame lascia in carcere il carabiniere Giuseppe Molinaro

Il carabiniere Giuseppe Molinaro, arrestato per l'omicidio di Giovanni Fildaleo e del tentato omicidio di Miriam Mignano, avvenuti il 7 marzo scorso in un albergo di Suio, nel comune di Castelforte, resterà in carcere. E' la decisione del tribunale dei giudici del riesame di Roma sul ricorso presentato dagli avvocati della difesa, Giampiero Guarriello e Paolo Maria Di Napoli.

Molinaro, subito dopo la fuga e poi la confessione ai carabinieri di Capua, era stato arrestato su provvedimento della procura di Santa Maria Capua Vetere. Ma successivamente il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e trasmesso gli atti a Cassino. Di conseguenza anche il tribunale del riesame di Napoli si era dichiarato incompetente ed è stato necessario proporre un nuovo ricorso a Roma, chiedendo per l'indagato una misura meno afflittiva, quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

I giudici, sciogliendo la riserva, hanno così stabilito che il militare, accusato di omicidio e tentato omicidio, resterà nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Intanto, dopo l'interrogatorio, secretato dalla procura, di Miriam Mignano, continuano le indagini nel più stretto riserbo con l'obiettivo di ricostruire la dinamica di quanto accaduto quel tragico pomeriggio del 7 marzo.