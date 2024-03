Da fidanzato a stalker: minaccia di morte la ex e le invia foto di una pistola

Tempestata di telefonate e messaggi dall’ex arrivato a minacciarla anche di morte dopo la fine della loro relazione. E’ finito l’incubo per una donna la quale ha presentato una querela denuncia ai carabinieri che hanno arrestato un giovane di 23 anni.

Teatro della vicenda la città di Cisterna. La vittima degli atti persecutori è una 46enne di origini salernitane che, impaurita ed esasperata, ha raccontato tutto ai militari della Stazione di Amalfi. Secondo quanto ricostruito la donna aveva avuto una breve relazione con il giovane cistercense che ha presto deciso di interrompere. Ma il 23enne, che non ha accettato di essere lasciato, ha iniziato a perseguitare quella che orami era la sua ex con continue telefonate e continui messaggi a tutte le ore del giorno e della notte. Non solo, ma è arrivato anche a minacciarla di morte inviandole delle foto di una pistola, minacciando di morte anche i familiari della donna che, telefonicamente, avevano tentato di convincerlo a lasciare tranquilla la 46enne.

Fino a quando il giovane non è stato rintracciato dai carabinieri presso la sua abitazione mentre tentava invano di sottrarsi alle ricerche dei carabinieri nascondendosi all’interno di un armadio. “In considerazione delle nuove indicazioni di legge, sulla base della documentazione fotografica e di messaggistica legittimamente ottenuta dallo smartphone della vittima” spiegano dall’Arma, i militari hanno dichiato in stato di arresto il giovane che, come disposto dalla Procura di Latina, è stato associato presso la casa circondariale di via Aspromonte a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.