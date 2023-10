Scoperta una serra per la coltivazione della marijuana: sequestrati 285 chili di piante

Avevano allestito una serra a borgo Le Ferriere all’interno della quale coltivavano marijuana ma sono stati scoperti e arrestati dagli agenti della Questura di Roma che hanno operato in collaborazione con i colleghi del commissariato di Anzio-Nettuno nel corso di un servizio di controllo del territorio.

A finire in carcere per la coltivazione e la raccolta della sostanza stupefacente quattro cittadini stranieri, tre di nazionalità indiana e uno di nazionalità peruviana sorpresi nell'area in flagranza di reato. Nel campo dove era stata realizzata una struttura ad hoc con tanto di copertura con dei teloni i poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un consistente numero di piante di marijuana per un peso complessivo di 285 chili. La scoperta è avvenuta seguendo il furgoncino alla cui guida c’era una persona già conosciuta alle forze dell’ordine che però non è stata arrestata.

I quattro stranieri – che hanno 24, 29, 35 e 40 anni – sono quindi stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone. Domani mattina è in programma l’udienza di convalida dei fermi davanti alo stesso gip.