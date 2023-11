Seguita con il binocolo e pedinata fino alla fermata del bus

Seguita con il binocolo, pedinata, controllata. Una donna di 56 anni ha dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri per liberarsi dalla presenza opprimente e minacciosa dell'ex compagno. L'uomo, 60enne, è stato arrestato per atti persecutori.

I militari dell'aliquota radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo sul territorio, sono intervenuti in via dei Castelli Romani, a Pomezia, a una fermata dell'autobus, dove si trovava la donna che aveva chiesto aiuto al 112. La signora era in forte stato di agitazione e ha raccontato di essere stata poco prima pedinata e importunata dall'ex mentre aspettava il mezzo pubblico alla fermata. Ha spiegato inoltre ai militari di subire da tempo la presenza opprimente dell'uomo, che all'arrivo dei militari si era immediatamente allontanato.

Poco dopo il 60enne è stato rintracciato e bloccato mentre si aggirava in un parcheggio vicino. Sottoposto a un controllo è stato trovato in possesso di un binocolo, di un paio di forbici e di un coltellino, tutto materiale sottoposto a sequestro. Dopo essere stato identificato, è stato condotto in caserma e messo a disposizione del tribunale di Velletri, che ha convalidato l'arresto.