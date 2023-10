Botte e vessazioni per oltre 10 anni, marito violento allontanato da casa

E’ stato allontanato dalla sua abitazione e ha il tassativo divieto di avvicinarsi alla moglie su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario la Rosa un 55enne di Pontinia accusato di lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie. Un’altra storia di violenze tra mura domestiche che in questo caso si sono protratte per circa dieci anni secondo il racconto della vittima.

L’uomo, secondo la denuncia presentata da lei, esercitava un controllo costante sulla sua vita, anche dal punto di vista economico lesinando il denaro che le metteva a disposizione e le impediva qualsiasi forma di autonomia. Alle violenze psicologiche si sono aggiunte quelle fisiche: la moglie è stata aggredita e picchiata in più occasioni tanto da riportare lesioni e contusioni multiple. Così alla fine ha deciso di denunciare tutto e lui è stato allontanato dalla casa familiare in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del magistrato.