Accerchiarono e rapinarono un uomo: in due finiscono in carcere

Sono stati arrestati, a Priverno e a Pontinia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Latina. I carabinieri delle rispettive stazioni dei comuni pontini, hanno dato esecuzione a un provvedimento del tribunale a carico di due uomini, un 33enne di Priverno e un 34enner residente a Pontinia, accusati di rapina in concorso.

Entrambi sono infatti ritenuti responsabili di aver aggredito e rapinato un cittadino di nazionalità marocchina di 54 anni nel comune di Pontinia. I fatti risalgono allo scorso ottobre. Le indagini successive alla rapina avevano consentito di stringere il cerchio sui due sospetti, che all'epoca erano stati denunciati in stato di libertà. Ora per entrambi, si sono aperte le porte del carcere di Latina, dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria.