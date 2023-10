Sacchi di rifiuti abbandonati vicino al canale: denunciato l'amministratore di una ditta edile

Si intensificano in tutta la provincia i controlli per contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti, un fenomeno che si è aggravato nelle scorse settimane anche in seguito all'incendio di uno dei settori dell'impianto della Rida Ambiente avvenuto nei primi giorni del mese di settembre. La mancata raccolta di materiale indifferenziato ha portato a scoprire vere e proprie discariche abusive e addirittura all'incendio di rifiuti anche pericolosi.

I carabinieri del Nucleo carabinieri forestale di Terracina nelle perlustrazioni del territorio hanno infatti scoperto una discarica abusiva su via Lungo Linea, nel comune di Pontinia, lungo i margini del canale. All'interno dei grossi sacchi contenenti i rifiuti è stata scoperta della documentazione che ha aiutato i militari a risalire ai responsabili. Si tratta di una società di Priverno che opera nel settore edile. Il suo amministratore è stato dunque denunciato alla procura per abbandono di rifiuti e al titolare sono state impartite dalla polizia giudiziaria apposite prescrizioni finalizzate al ripristino immediato dello stato dei luoghi, con la conseguente, immediata rimozione dei rifiuti.