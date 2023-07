Barca a vela senza titoli per navigare e con bandiera abusiva: scatta il sequestro

Ancora controlli in mare da parte del raprto operativo aeronavale della guardia di finanza di Civitavecchia, che punta l'attenzione sulle maggiori località turistiche del Lazio. L'ultimo accertamento ha riguardato ancora una volta le isole pontine, dove i militari della sezione navale di Gaeta hanno individuato un'imbarcazione sospetta. Si trattava di una barca a vela a noleggio battente bandiera italiana, ma abusivamente. A insospettire i militari del reparto navale è stato il fatto che a condurre l'imbarcazione era un uomo già noto alle forze dell'ordine e, all'atto delle verifiche, risultava sprovvisto di tutti i documenti necessari per navigare.

I finanzieri hanno dunque analizzato tutta la documentazione accorgendosi che la barca, del valore stimato di circa 40mila euro, navigava sprovvista di titoli legittimi. Inoltre risultava ufficialmente iscritta in un registro olandese non ufficiale, riconducibile a una associazione sportiva. I numerosi illeciti scoperti, insieme all'esposizione abusiva della bandiera italiana al posto di quella olandese, hanno portato al sequestro preventivo dell'imbarcazione per aver navigazione senza abilitazione e violazione della sicurezza della navigazione oltre che per uso abusivo della bandiera.