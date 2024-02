Maltrattamenti e violenze dall'ex: la donna chiede aiuto ai carabinieri

Esasperata e intimorita ha chiesto aiuto ai carabinieri. Non poteva più sopportare i soprusi e le violenze dell'ex convivente e ha deciso di denunciare tutto. Vittima è una giovane donna di Ponza che si è rivolta ai militari della stazione locale sperando di uscire dall'incubo in cui era piombata.

I carabinieri, dopo aver raccolto la sua testimonianza, hanno ricostruito i fatti e trovato riscontro agli episodi di maltrattamenti in famiglia riferiti dalla ragazza che mostravano con chiarezza la responsabilità dell'uomo. E' stata attivata così la procedura prevista dal Codice rosso in stretta sinergia con la procura di Cassino e l'ex compagno della donna è stato colputo da una misura cautelare che impone il divieto di avvicinamento alla vittima e di frequentare gli stessi luoghi. E' stato inoltre disposto anche il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo per scongiurare eventuali episodi di stalking attraverso messaggi e telefonate.