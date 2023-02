Misure di sicurezza al pronto soccorso: postazioni attivate a Latina e Formia

Incontro tra prefettura e Asl di Latina, questa mattina, sul tema della sicurezza nel pronto soccorso. Si è discusso in particolare del potenziamento delle misure per garantire la sicurezza di tutti gli operatori sanitari e nel corso del vertice è stata confermata la collocazione di una postazione di pubblica sicurezza sia all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina sia in quello del nosocomio di Formia.

Entrambe saranno attive per 12 ore al giorno. In particolare, all'ospedale di Latina, sarà realizzato un apposito locale dedicato a questo servizio, che sarà collocato all'interno della sala d'attesa e che invece è attualmente ubicato all'ingresso principale dell'ospedale.

Prefettura e Asl hanno però annunciato che sono in corso di valutazione, anche con le forze dell'ordine e gli enti locali, ulteriori misure di sicurezza che verranno attivate progressivamente nei presidi sanitari del territorio.