Furti a raffica all'interno delle auto, arrestato il ladro seriale

In meno di un anno ha messo a segno ben cinque furti all’interno di altrettante autovetture e di altri reati collegati ai furti in questione così un 39enne di Priverno è stato arrestato dopo che nei suoi confronti erano già state emesse ben due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari l’ultima delle quali meno di una settimana fa.

L’uomo dal settembre 2022 si è reso responsabile di ben cinque furti su auto, dalle quali rubava varia refurtiva e in una circostanza anche la somma di 1100 euro in contante, custodito in una borsa. Così i carabinieri della Stazione di Priverno, in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, hanno notificato il provvedimento al 39enne che era già ai domiciliari per reati analoghi.