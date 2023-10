Botte alla moglie: la donna trovata con evidenti segni di percosse sul volto

E' stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un uomo di 44 anni, già noto alle forze di polizia. Nella tarda serata di lunedì 16 ottobre i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di Priverno dove una donna, la moglie, aveva chiesto l'aiuto del numero unico per le emergenze 112 per le aggressioni che stava subendo dal marito.

I militari, raggiunto il luogo indicato, hanno trovato la signora in evidente stato di agitazione e con segni inequivocabili di percosse sul volto. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l'uomo l'aveva picchiata ma il gesto era in realtà l'ennesimo di una lunga serie di aggressioni, sia fisiche che verbali, subite dalla donna tra le mura domestiche.

Per il 44enne è scattato dunque l'arresto, in regime di domiciliari, come disposto dal pubblico ministero di turno, ma in un domicilio diverso dall'abitazione coniugale, in attesa della convalida del provvedimento.