Allontanato da casa della madre, per cinque volte viola i divieti: sorpreso e arrestato

Era stato allontanato con un provvedimento dal giudice dalla casa della madre, con divieto di avvicinamento alla donna che era stata oggetto maltrattamenti e aggressioni. Ma per l'ennesima volta ha violato il divieto ed è quindi finito in carcere.

A Priverno i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 54enne dopo averlo sorpreso in casa dell'anziana madre, una donna di 81 anni, da cui era stato allontanato con un provvedimento emesso il 24 dicembre del 2023. Non si trattava però della prima volta. L'uomo infatti aveva già violato gli obblighi altre quattro volte nel mese di febbraio. Alla quinta volta dunque per il 54enne è scattato l'arresto.