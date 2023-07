Botte e violenza sessuale sulla compagna: lei lo denuncia e lo fa arrestare

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale sulla compagna. Questi i reati dei quali è accusato un 33enne di Priverno al quale è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare che lo ha posto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa su richiesta del sostituto procuratore Giorgia Orlando titolare dell’inchiesta. Le indagini, che hanno visto impegnata la squadra mobile di Latina, hanno preso il via dalla dettagliata denuncia querela presentata dalla vittima che ha trovato riscontri reali nelle testimonianze delle persone informate sui fatti, nonché nelle certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie del territorio, presidi a cui la ragazza era stata costretta a ricorrere in più di una occasione povera vittima a causa delle violenze e lesioni subite.

L'informativa indirizzata al pubblico ministero titolare delle indagini ha trovato pieno accoglimento nell'autorità giudiziaria che ha chiesto e ottenuto dal gip il provvedimento cautelare nei confronti dell’uomo al quale gli uomini della Squadra Mobile e il personale della Stazione Carabinieri di Priverno lo ha notificato. Il 33enne è stato portato presso la propria abitazione dove si trova in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte del magistrato