Autolavaggio preso di mira dai ladri: sfondano la porta e rubano la merce

Raffica di furti in diversi comuni della provincia negli ultimi giorni. I ladri sono entrati in azione in un autolavaggio di Priverno il cui titolare è un 58enne del posto introducendosi all'interno della struttura dopo aver forzato il cancello di entrata e successivamente una porta sul retro del capannone. Una volta dentro hanno portato via materiale vario per un valore di circa 2mila euro, non coperto da assicurazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

A Sabaudia invece i miliari dell'Arma a conclusione di specifica attività info-investigativa, hanno individuato e denunicato a piede libero un 57enne residente a Sabaudia per il furto di una bicicletta elettrica. L'uomo il 7 marzo scorso si sarebbe appropriato del velocipede che il proprietario, un 44enne del posto, aveva parcheggiato in strada senza però assicurarlo con una catena o un lucchetto. La bicicletta è stata riconsegnata al proprietario.