Scoperta carrozzeria abusiva: struttura sequestrata, maxi multa al titolare

Esercitava l'attività di carrozziere senza essere in possesso dell'autorizzazione unica ambientale, obbliatoria per svolgerla. Non aveva inoltre l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali né l'autorizzazione alle emissioni di gas e fumi necessarie per la verniciatura delle auto. E' quanto hanno scoperto a Priverno i carabinieri del nucleo forestale, nell'ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati ambientali.

I forestali hanno concentrato i controlli su alcune carrozzerie della zona e hanno denunciato in stato di libertà l'imprenditore abusivo, contestando anche la gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La carrozzeria è stata inoltre sequestrata, insieme al locale adibito a forno per la verniciatura dei veicoli e al piazzale in cui erano stati depositati i rifiuti. A carico del titolare è scattata poi una sanzione amministrativa di oltre 4mila euro per la mancanza del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi.