Picchiato in strada da due uomini per 10 euro

Picchiato in strada per pochi euro. E' successo a Sabaudia, dove un uomo di 44 anni, di nazionalità marocchina, è stato fermato da due malviventi, pestato e rapinato del poco denaro che aveva in tasca, appena 10 euro.

I fatti risalgono allo scorso 18 gennaio e carabinieri della stazione locale, accolta la segnalazione della vittima, hanno avviato le indagini e rintracciato i responsabili, due uomini di 33 e 47 anni. Al termine dell'attività di indagine entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per rapina.