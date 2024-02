Entrano con una scusa e poi la spintonano: paura per una donna rapinata in casa

Momenti di paura per una donna rapinata in casa da una banda di due o tre uomini che dopo averla spintonata cercando la cassaforte sono poi fuggiti con qualche gioiello facendo perdere le loro tracce.

I fatti risalgono ala scorsa settimana e sono avvenuti nella zona di via Carroceto ad Aprilia; sono ora in corso le indagini dei carabinieri per risalire ai malviventi.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, con un pretesto i banditi sono entrati nell’abitazione della donna e dopo averla spintonata in una delle stanze della casa e fatta sedere su una sedia, le hanno chiesto dove fosse la cassaforte. Non trovandola si sono accontentati di qualche monile in oro che hanno trovato trafugando nell’abitazione con cui sono poi fuggiti.

La vittima, che non ha riportato ferite ma che è rimasta sotto shock per quanto accaduto, ha denunciato tutto ai carabinieri che ora indagano sulla rapina.