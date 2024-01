Rapina e sequestro di persona: arrestato un 51enne

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri nel fine settimana a Pontinia perché accusato di rapina e sequestro di persona. I fatti risalgono a 13 anni fa.

Nella giornata di sabato 13 gennaio i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina.

L’uomo una volta arrestato ed espletate le formalità di rito è stato poi riaccompagnato nella sua abitazione, in regime di detenzione domiciliare, dove sconterà la pena di un anno e 8 mesi di reclusione per i reati appunto di rapina e sequestro di persona per fatti accaduti nel 2011.