Controlli sul litorale, sequestrate reti da pesca illegali. Scattano anche le multe

Sequestri e multe: questo il bilancio di un servizio di controllo scattato all’alba di oggi, sabato 22 aprile, sul litorale di Latina da parte della Guardia costiera di Terracina nell’ambito di una mirata attività di polizia marittima volta a verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di pesca, difesa dell’ambiente e tutela del consumatore.

Il blitz nei pressi della Foce del Maccarello ha portato al sequestro amministrativo di reti da posta illecitamente detenute da pescatori sportivi. Gli attrezzi, di lunghezza totale complessiva pari a circa 3300 metri, sono stati rinvenuti a bordo di natanti da diporto in fase di rientro dalla battuta di pesca. Nei confronti dei pescatori abusivi sono state elevate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia di pesca marittima, per un totale di 2.000 euro.

Nel corso delle operazioni è stata anche individuata e sequestrata un’altra rete da posta di circa 300 metri utilizzata per la pesca illecita dalla vicina spiaggetta del Mascarello. “Le attività di vigilanza e controllo della Guardia Costiera di Terracina - spiegano dalla Capitanetia di porto - proseguono costantemente, sia in mare che sul litorale, con particolare riguardo al contrasto del dannoso fenomeno della pesca illegale, cui fa spesso seguito l’immissione in commercio di prodotti ittici privi di ogni genere di controllo”.