Rifiuti, ancora regole non rispettate: scattano le prime multe. Scoperte anche discariche abusive

Pugno duro da parte dell'amministrazione comunale di Gaeta per chi conferisce in maniera errata i rifiuti e prime sanzioni: 200 euro per i cittadini, 500 euro per le attività commerciali.

Un lavoro di squadra e un'azione congiunta che ha visto scendere in campo polizia locale, ausiliari ambientali e Ufficio Ambiente del Comune che, con controlli capillari quotidiani, ha permesso di individuare, per esempio, il mancato rispetto del giorno di conferimento o l'abbandono di buste di materiale indifferenziato nei cestini portarifiuti collocati in strada.

Sono state inoltre scoperte alcune discariche abusive in zone periferiche, che continuano ad essere monitorate e controllate, così come prosegue il monitoraggio sul conferimento delle deiezioni canine e sulle modalità di raccolta differenziata, soprattutto in riferimento agli orari di esposizione.

"Si ricorda ancora - fanno infine sapere dal Comune di Gaeta - che nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, sono attive delle isole ecologiche mobili itineranti". Le postazioni, nelle quali sarà possibile conferire organico, multimateriale (plastica, vetro, metalli), carta e secco residuo, sono collocate nei seguenti punti e orari:

- Villa delle Sirene, dalle 15:30 alle 17:30;

- Gaeta Medievale, dalle 15:30 alle 17:30;

- Rotonda Lungomare Serapo, dalle 18:00 alle 21:00;

- Lungomare Sant'Agostino, dalle 18:00 alle 21:00.